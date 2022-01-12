Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт

12 января на аэродроме Казанского авиационного завода совершил первый полёт вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации.

"Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж лётчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе", — говорится в сообщении.