Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
Экипаж лётчиков-испытателей выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость.
Ту-160М. Фото © Объединённая авиастроительная корпорация
12 января на аэродроме Казанского авиационного завода совершил первый полёт вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации.
"Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж лётчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе", — говорится в сообщении.
Ту-160 — самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла. Программа воспроизводства этих воздушных судов в модернизированном облике Ту-160М была развёрнута по решению президента России Владимира Путина. Новый самолёт сохраняет внешний облик, но создаётся на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.
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