Кабмин ФРГ: Вступление Украины в какой-либо альянс сейчас не обсуждается

В настоящее время вопрос принятия Украины в какой-либо альянс не обсуждается, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, отвечая на брифинге на вопрос о требованиях России в том числе по поводу нерасширения НАТО на восток.

"Каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом. Несмотря на это, я хочу чётко сказать, что к настоящему моменту вступление [в какой-либо альянс] Украины не обсуждается", — ответил Хебештрайт.