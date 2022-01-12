Кабмин ФРГ: Вступление Украины в какой-либо альянс сейчас не обсуждается
При этом там уточнили, что каждая страна сама может решать, к какому союзу она хочет присоединиться.
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В настоящее время вопрос принятия Украины в какой-либо альянс не обсуждается, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, отвечая на брифинге на вопрос о требованиях России в том числе по поводу нерасширения НАТО на восток.
"Каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом. Несмотря на это, я хочу чётко сказать, что к настоящему моменту вступление [в какой-либо альянс] Украины не обсуждается", — ответил Хебештрайт.
Напомним, консультации РФ и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Среди предлагаемых российской стороной пунктов было принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу. В ходе переговоров представитель Госдепа отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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