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КХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата с 15 января

Лига приняла решения о переносе целого ряда встреч, которые должны были пройти до паузы на Олимпиаду.

12 января, 13:51

Континентальная хоккейная лига. "Динамо" — "Йокерит". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о приостановке регулярного чемпионата с 15 января. Сообщение опубликовано на сайте лиги.

"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно", — говорится в сообщении.

Как отметил президент КХЛ Алексей Морозов, здоровье игроков и болельщиков остаётся главной целью для лиги. За последние сутки число заболевших представителей КХЛ увеличилось на 60 человек.

"Клубы находятся в ожидании": КХЛ может досрочно полностью завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса

"Клубы находятся в ожидании": КХЛ может досрочно полностью завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса

"Перенесённые игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации", — заявил Морозов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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