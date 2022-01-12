"Клубы находятся в ожидании": КХЛ может досрочно полностью завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса
Лига была вынуждена отменить целый ряд встреч, а некоторые команды отправились на карантин.
Континентальная хоккейная лига. "Спартак" (Москва) – "Салават Юлаев" (Уфа). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
КХЛ может изменить решение о продолжении регулярного чемпионата и досрочно завершить его, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Регулярный чемпионат может быть полностью завершён, а очки будут считаться по некой странной системе. Понятно, что с такой идеей согласны далеко не все. Все клубы находятся в ожидании решений лиги. Пока очевидно только то, что количество отменённых матчей продолжает расти", — заметил собеседник агентства.
По словам источника, также лига может и приостановить сезон, причём до паузы на Олимпийские игры, которая начнётся 23 января.
Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила матчи "Автомобилиста" из Екатеринбурга, московского ЦСКА, рижского "Динамо", "Салавата Юлаева", а также нижегородского "Торпедо" из-за вспышек коронавируса в командах. Официально лига не собирается приостанавливать сезон, однако не исключает возможность изменения схемы плей-офф.
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