КХЛ может изменить решение о продолжении регулярного чемпионата и досрочно завершить его, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Регулярный чемпионат может быть полностью завершён, а очки будут считаться по некой странной системе. Понятно, что с такой идеей согласны далеко не все. Все клубы находятся в ожидании решений лиги. Пока очевидно только то, что количество отменённых матчей продолжает расти", — заметил собеседник агентства.

По словам источника, также лига может и приостановить сезон, причём до паузы на Олимпийские игры, которая начнётся 23 января.