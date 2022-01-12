Названа возможная причина смерти актёра из "Глухаря" Алексея Гериловича

Смерть звезды сериала "Глухарь" Алексея Гериловича, которого обнаружили мёртвым в его квартире в Москве, могла наступить из-за того, что он смешал таблетки и алкоголь. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, в новогоднюю ночь Герилович лично поздравил друзей, а 2 января обменялся с ними сообщениями. 3 января Алексей последний раз зашёл в один из мессенджеров в 2:30 и больше на связь ни с кем не выходил.

Раньше у актёра было особое пристрастие к алкоголю, однако три года назад он закодировался и с тех пор особо не вспоминал про горячительные напитки. Однако на Новый год артист вновь налёг на спиртное, после чего решил избавиться от мучающей его головной боли и закинул в себя ещё и таблетки. Именно гремучая смесь алкоголя и медикаментов могла стать фатальной и привести к его смерти, пишет издание.