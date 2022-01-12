За 2021 год численность амурских тигров выросла на треть

За 2021 год численность особей амурского тигра выросла на треть. Об этом рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина. По её словам, это произошло благодаря различным мерам по сохранению вида, в частности благодаря совершенствованию законодательства.

"Меры предпринимаются различные. Так, за убийство предусмотрена уголовная ответственность. Растёт площадь охраняемых территорий заповедников. Разные некоммерческие организации включаются в работу по охране и изучению тигра. Совместные усилия приносят хорошие результаты", — рассказала Сутырина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, сейчас одной из важнейших задач заповедника является не только увеличение численности тигров, но и расширение их кормовой базы. Директор отметила, что на данный момент в заповеднике находится чуть больше 20 амурских тигров. Основным методом наблюдения за животными являются фотоловушки, а зимой специалисты отслеживают их по следам на снегу.