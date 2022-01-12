Генсек Столтенберг: НАТО готово обсуждать с Россией взаимное ограничение вооружений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал непростыми прошедшие сегодня в Бельгии переговоры по гарантиям безопасности с РФ. Он озвучил темы обсуждения, среди которых были вступление Украины в альянс, размещение ракет и возобновление работы офисов друг друга в Москве и в Брюсселе.

"Это было непростое обсуждение. Но именно поэтому эта встреча была такой важной, — заявил Столтенберг по итогам заседания. — Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперёд. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Всё это — возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены".

По его словам, Россия и НАТО договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. Также, по его словам, Москва и альянс заинтересованы в том, чтобы совершенствовать гражданские и военные каналы связи, и в возможности восстановить работу миссий в Москве и в Брюсселе.

"НАТО дало понять на встрече, что мы готовы к серии встреч по широкому спектру вопросов, включая ракеты и взаимные, поддающиеся контролю ограничения по ракетам, в Европе", — сказал генсек.

Кроме того, стороны провели "серьёзный и прямой обмен мнениями касательно ситуации на Украине и вокруг неё". Столтенберг при этом подчеркнул, что союзники по НАТО едины в том, что Россия не может наложить вето на вступление Незалежной в альянс, и готовы оказывать поддержку Киеву.

"Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом [НАТО], никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО", — добавил он.