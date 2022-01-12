Экс-помощника Жириновского обнаружили мёртвым в своей квартире в Москве

Умер бывший помощник лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Александр Зубков. Тело 52-летнего мужчины обнаружили в его собственной квартире в Москве, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

О страшной находке в полицию сообщила 83-летняя тётя Зубкова. Вызов поступил правоохранителям 3 января. Как уточняется, речи о следах насильственной смерти не идёт. При этом известно, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Помощником Жириновского Зубков стал в 1993 году. Помимо этого он был профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, членом комиссии по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты и экспертом в Комитете по промышленности в Госдуме.