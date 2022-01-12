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Экс-помощника Жириновского обнаружили мёртвым в своей квартире в Москве

Следов насильственной смерти не замечено. При этом известно, что у мужчины были проблемы с сердцем.

12 января, 15:34
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Умер бывший помощник лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Александр Зубков. Тело 52-летнего мужчины обнаружили в его собственной квартире в Москве, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

О страшной находке в полицию сообщила 83-летняя тётя Зубкова. Вызов поступил правоохранителям 3 января. Как уточняется, речи о следах насильственной смерти не идёт. При этом известно, что у мужчины были проблемы с сердцем.

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Помощником Жириновского Зубков стал в 1993 году. Помимо этого он был профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, членом комиссии по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты и экспертом в Комитете по промышленности в Госдуме.

А ранее актёр Алексей Герилович найден мёртвым в своей квартире в Москве. Знакомый на протяжении нескольких дней не мог связаться с ним и решил наведаться в гости, тогда-то он и узнал о гибели друга.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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