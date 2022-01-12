Столтенберг: НАТО указало РФ на присутствие российских войск у границы с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс указал РФ на переговорах на присутствие российских войск у границы с Украиной. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН) в Брюсселе.

"Мы сказали, что видим наращивание сил, артиллерию, войска и угрожающую риторику", — сказал Столтенберг.

По его словам, не Украина представляет угрозу для России, а наоборот. Генсек альянса отметил, что у Незалежной есть право на самооборону, кроме того, стране в этом помогают некоторые союзники, в том числе и НАТО.