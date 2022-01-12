Столтенберг: НАТО указало РФ на присутствие российских войск у границы с Украиной
При этом он считает, что не Незалежная представляет угрозу для Москвы, а наоборот.
Йенс Столтенберг. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс указал РФ на переговорах на присутствие российских войск у границы с Украиной. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН) в Брюсселе.
"Мы сказали, что видим наращивание сил, артиллерию, войска и угрожающую риторику", — сказал Столтенберг.
По его словам, не Украина представляет угрозу для России, а наоборот. Генсек альянса отметил, что у Незалежной есть право на самооборону, кроме того, стране в этом помогают некоторые союзники, в том числе и НАТО.
А ранее НАТО отказалось предоставить России гарантии невступления Украины в альянс. По словам Столтенберга, этот вопрос может быть решён сугубо между официальным Киевом и 30 членами альянса.
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