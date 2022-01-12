Шерман: США не согласятся на нерасширение НАТО и возвращение к ситуации 1997 года
А ранее генсек альянса Йенс Столтенберг назвал непростыми прошедшие сегодня в Бельгии переговоры по гарантиям безопасности.
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Фото © ТАСС / EPA / JOHN THYS / POOL
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам заседания Совета Россия – НАТО назвала неприемлемыми некоторые предложения российской стороны по гарантиям безопасности. По её словам, Вашингтон не согласится на запрет расширения альянса и возвращение к ситуации 1997 года.
"Мы не согласимся с тем, что НАТО не может продолжить расширение. Мы не согласимся вернуться к ситуации 1997 года", — отметила она после переговоров в Брюсселе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал непростыми прошедшие сегодня в Бельгии переговоры по гарантиям безопасности с РФ. Он озвучил темы обсуждения, среди которых были вступление Украины в альянс, взаимное ограничение вооружений и взаимное возобновление работы миссий в Москве и Брюсселе.
А 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа Шерман отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны".
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