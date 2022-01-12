Шерман: США не согласятся на нерасширение НАТО и возвращение к ситуации 1997 года

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам заседания Совета Россия – НАТО назвала неприемлемыми некоторые предложения российской стороны по гарантиям безопасности. По её словам, Вашингтон не согласится на запрет расширения альянса и возвращение к ситуации 1997 года.

"Мы не согласимся с тем, что НАТО не может продолжить расширение. Мы не согласимся вернуться к ситуации 1997 года", — отметила она после переговоров в Брюсселе.