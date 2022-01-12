Путин сменил послов в Индии и Сингапуре
Ранее также глава государства назначил новых послов РФ в Тунисе и ЦАР.
© ТАСС / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин назначил новых послов страны в Индии и Сингапуре. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно документам, послом Индии вместо Николая Кудашева стал Денис Алипов, а Кудашев в свою очередь будет представлять РФ в Сингапуре.
Николай Кудашев окончил Московский государственный институт международных отношений. С 2002-го он работал при Посольстве России в Индии, с 2010 по 2015 год был послом России в Филиппинах, а с 2017-го и до сегодняшнего дня занимал аналогичную должность в Индии. Денис Алипов до назначения послом Индии занимал должность заместителя главы Второго департамента Азии МИД РФ.
Ранее Лайф сообщал, что 11 января президент России Владимир Путин сменил посла в Тунисе, назначив на этот пост Александра Золотова.
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