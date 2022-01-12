Путин сменил послов в Индии и Сингапуре

Согласно документам, послом Индии вместо Николая Кудашева стал Денис Алипов, а Кудашев в свою очередь будет представлять РФ в Сингапуре.

Николай Кудашев окончил Московский государственный институт международных отношений. С 2002-го он работал при Посольстве России в Индии, с 2010 по 2015 год был послом России в Филиппинах, а с 2017-го и до сегодняшнего дня занимал аналогичную должность в Индии. Денис Алипов до назначения послом Индии занимал должность заместителя главы Второго департамента Азии МИД РФ.