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Путин сменил послов в Индии и Сингапуре

Ранее также глава государства назначил новых послов РФ в Тунисе и ЦАР.

12 января, 15:04
<p>© ТАСС / Никольский Алексей</p>

© ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин назначил новых послов страны в Индии и Сингапуре. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно документам, послом Индии вместо Николая Кудашева стал Денис Алипов, а Кудашев в свою очередь будет представлять РФ в Сингапуре.

Николай Кудашев окончил Московский государственный институт международных отношений. С 2002-го он работал при Посольстве России в Индии, с 2010 по 2015 год был послом России в Филиппинах, а с 2017-го и до сегодняшнего дня занимал аналогичную должность в Индии. Денис Алипов до назначения послом Индии занимал должность заместителя главы Второго департамента Азии МИД РФ.

Путин сменил посла России в ЦАР

Путин сменил посла России в ЦАР

Ранее Лайф сообщал, что 11 января президент России Владимир Путин сменил посла в Тунисе, назначив на этот пост Александра Золотова.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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