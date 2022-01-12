Более 900 тысяч туристов побывали в новогодние каникулы в Петербурге

Санкт-Петербург на праздниках посетило 914 тысяч туристов. Примечательно, что многие из них проявили интерес именно к культурным мероприятиям — более 236 тысяч жителей и гостей города побывали в театрах и музеях. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказали в Комитете по развитию туризма.

"Мы видим, что избранный подход к украшению города, формированию маршрутов по его улицам, площадям и общественным пространствам в единый обширный комплекс из многочисленных точек притяжения вызвал активный интерес и отклик как со стороны горожан, так и со стороны гостей Северной столицы", — поделился председатель комитета Сергей Корнеев.

Также немалый поток туристов отправился в Кронштадт, на "Остров фортов". Там состоялось цирковое представление "Морская зимняя сказка" к 350-летию со дня рождения Петра Великого. За событием следили 450 тысяч онлайн-зрителей.

Ещё 30 тысяч человек отправились на питерский горнолыжный курорт. Интересно, что туристы не обошли вниманием также знаковые города и места Ленинградской области. В комитете рассказали и об итогах прошлого года. Почти 5,8 миллиона российских и 250 тысяч иностранных туристов увидели Северную столицу за 2021 год.