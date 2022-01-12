Forbes: В Казахстане пытались блокировать Интернет российскими методами

Во время массовых беспорядков власти Казахстана пытались блокировать Интернет в стране с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection), которое используется в России для исполнения закона о "суверенном Интернете". Об этом пишет Forbes.

"С помощью DPI местные власти пытались блокировать мессенджеры и VPN-протоколы", — рассказал технический директор общественной организации "Роскомсвобода" Станислав Шакиров.

По словам других источников издания, DPI-оборудование не оправдало ожиданий и блокировка интернета удалась лишь частично. Дело в том, что оператор "Казахтелеком" закупал системы для других целей, поэтому они оказались не заточены под блокировку Всемирной паутины. В результате полного отключения страны от глобальной сети пришлось добиваться "практически вручную", отметил один из источников издания.