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Forbes: В Казахстане пытались блокировать Интернет российскими методами

Однако оборудование было заточено под другие цели, поэтому отключение от глобальной сети производилось "практически вручную".

12 января, 14:50
<p>Фото © LIFE / Антон Старков</p>

Фото © LIFE / Антон Старков

Во время массовых беспорядков власти Казахстана пытались блокировать Интернет в стране с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection), которое используется в России для исполнения закона о "суверенном Интернете". Об этом пишет Forbes.

"С помощью DPI местные власти пытались блокировать мессенджеры и VPN-протоколы", — рассказал технический директор общественной организации "Роскомсвобода" Станислав Шакиров.

По словам других источников издания, DPI-оборудование не оправдало ожиданий и блокировка интернета удалась лишь частично. Дело в том, что оператор "Казахтелеком" закупал системы для других целей, поэтому они оказались не заточены под блокировку Всемирной паутины. В результате полного отключения страны от глобальной сети пришлось добиваться "практически вручную", отметил один из источников издания.

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Напомним, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В результате власти начали отключать интернет в отдельных городах и блокировать отдельные мессенджеры, но позже полностью отключили страну от глобальной сети.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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