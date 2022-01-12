НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самолёт Минобороны со 146 россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в РФ

Военно-транспортное воздушное судно доставит граждан на аэродром Чкаловский.

12 января, 14:44
<p>Ил-76. Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12390980@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны РФ</a></p>

Ил-76. Фото © Министерство обороны РФ

Из Алма-Аты вылетел самолёт военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ, он доставит российских граждан на родину. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 146 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путёвкам, в командировки и на отдых к родственникам", — уточняется в сообщении.

Третий самолёт ВКС доставил из Казахстана в Москву ещё 86 россиян

Третий самолёт ВКС доставил из Казахстана в Москву ещё 86 россиян

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Ранее эвакуированная из Алма-Аты россиянка рассказала о взрывах и погромах в городе. Женщина отметила, что вместе с родными наблюдала за всем происходящим из окна. Она добавила, что магазин её детей полностью разграбили и разорили, из него "было вынесено всё".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1