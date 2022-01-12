Самолёт Минобороны со 146 россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в РФ

Из Алма-Аты вылетел самолёт военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ, он доставит российских граждан на родину. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 146 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путёвкам, в командировки и на отдых к родственникам", — уточняется в сообщении.

Ранее эвакуированная из Алма-Аты россиянка рассказала о взрывах и погромах в городе. Женщина отметила, что вместе с родными наблюдала за всем происходящим из окна. Она добавила, что магазин её детей полностью разграбили и разорили, из него "было вынесено всё".