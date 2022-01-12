Самолёт Минобороны со 146 россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в РФ
Военно-транспортное воздушное судно доставит граждан на аэродром Чкаловский.
Ил-76. Фото © Министерство обороны РФ
Из Алма-Аты вылетел самолёт военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ, он доставит российских граждан на родину. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 146 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путёвкам, в командировки и на отдых к родственникам", — уточняется в сообщении.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
Ранее эвакуированная из Алма-Аты россиянка рассказала о взрывах и погромах в городе. Женщина отметила, что вместе с родными наблюдала за всем происходящим из окна. Она добавила, что магазин её детей полностью разграбили и разорили, из него "было вынесено всё".
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