Глава МВД Германии не исключила блокировки Telegram в стране
При этом она отметила, что такая мера будет приниматься лишь в крайнем случае.
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Если администрация мессенджера Telegram не назначит официального представителя в Германии для оперативного удаления нелегального контента, его могут отключить. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
"Мы являемся правовым государством, но мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьёзным шагом и абсолютно точно последней мерой", — добавила она в интервью газете Zeit.
Ранее Лайф писал о том, что в Германии пригрозили Telegram миллионными штрафами за неудаление запрещённого контента. Министр юстиции ФРГ напомнил, что администрация мессенджера должна назначить официального представителя и обеспечить работу механизма для уведомления о противоправной информации.
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