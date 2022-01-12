Глава МВД Германии не исключила блокировки Telegram в стране

Если администрация мессенджера Telegram не назначит официального представителя в Германии для оперативного удаления нелегального контента, его могут отключить. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

"Мы являемся правовым государством, но мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьёзным шагом и абсолютно точно последней мерой", — добавила она в интервью газете Zeit.