НАТО отказалось предоставить России гарантии невступления Украины в альянс

НАТО отказывается идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

"Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации", — заявил он, добавив, что НАТО не считает своё расширение агрессией, так как оно "распространяет демократию".

По словам Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО". При этом альянс призвал Москву к уважению суверенитета и территориальной целостности всех соседей и предупредил, что в случае эскалации на Украине он может усилить своё присутствие на территории восточных союзников.