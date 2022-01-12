НАТО отказалось предоставить России гарантии невступления Украины в альянс
По словам Столтенберга, этот вопрос может быть решён сугубо между официальным Киевом и 30 членами альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / AP / TASS
НАТО отказывается идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе.
"Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации", — заявил он, добавив, что НАТО не считает своё расширение агрессией, так как оно "распространяет демократию".
По словам Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО". При этом альянс призвал Москву к уважению суверенитета и территориальной целостности всех соседей и предупредил, что в случае эскалации на Украине он может усилить своё присутствие на территории восточных союзников.
Ранее в среду официальный представитель Правительства Германии Штеффен Хебешрайт заявил, что "вступление Украины в какой-либо альянс" сейчас не обсуждается.
Напомним, что 10 января в Женеве также прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны".
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