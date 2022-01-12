Прятался на заднем сиденье такси: Появилось видео задержания убийцы нижегородского депутата Валентина Розина
Вытаскивать злоумышленника из машины пришлось сразу трём сотрудникам полиции, поскольку тот отчаянно упирался.
Задержание подозреваемого © МВД Медиа
Видео задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина © МВД Медиа
МВД опубликовало видео, на котором сотрудники ГИБДД в Нижнем Новгороде задерживают мужчину, подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа области Валентина Розина. Имя Сергея Смирнова назвал сам погибший перед смертью.
"Для задержания подозреваемого в регионе был введён план "Перехват". В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде на улице Бекетова в остановленном такси. Мужчина пытался спрятаться от полицейских, лёжа на заднем сиденье автомобиля", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.
На кадрах видно, что вытаскивать злоумышленника из машины пришлось сразу трём сотрудникам полиции, поскольку тот отчаянно упирался.
Ранее жена заявила о похищении подмосковного депутата Юрия Бабича. По словам Екатерины, супруга увезли четверо неизвестных в гражданском, когда их машину остановили сотрудники ГИБДД.
Комментариев: 0