Видео задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина © МВД Медиа

МВД опубликовало видео, на котором сотрудники ГИБДД в Нижнем Новгороде задерживают мужчину, подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа области Валентина Розина. Имя Сергея Смирнова назвал сам погибший перед смертью.

"Для задержания подозреваемого в регионе был введён план "Перехват". В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде на улице Бекетова в остановленном такси. Мужчина пытался спрятаться от полицейских, лёжа на заднем сиденье автомобиля", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

На кадрах видно, что вытаскивать злоумышленника из машины пришлось сразу трём сотрудникам полиции, поскольку тот отчаянно упирался.