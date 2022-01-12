Роль в обезглавливании женщины в Люберцах сыграла её любимая овчарка

Выяснились некоторые подробности зверства с обезглавливанием женщины, произошедшего в подмосковных Люберцах. Виновником стал не псих-маньяк, которого уже бросились искать правоохранители, а всего лишь её любимая, но изголодавшаяся собака, передаёт mk.ru.

Как уточняется, пенсионерка давно жила в квартире одна и, чтобы не скучать холодными вечерами, завела себе четырёх кошек и европейскую овчарку по кличке Лота. С соседями женщина особо не конфликтовала, однако те иногда высказывали ей претензии по поводу неприятного запаха от животных.

При этом жильцы уже в первые дни января обратились в полицию из-за громкого лая собаки, однако приехавшим сотрудникам никто не открыл дверь. Следующий вызов поступил уже 8 января. На место правоохранители приехали вместе с МЧС и вскрыли дверь в квартиру. Но и тут их ждала неудача — собака была настроена враждебно, злобно рычала и не пускала их.