Роль в обезглавливании женщины в Люберцах сыграла её любимая овчарка
После смерти пенсионерки голодный пёс громко лаял, пытаясь привлечь внимание, после чего нашёл выход и начал грызть собственную хозяйку.
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Выяснились некоторые подробности зверства с обезглавливанием женщины, произошедшего в подмосковных Люберцах. Виновником стал не псих-маньяк, которого уже бросились искать правоохранители, а всего лишь её любимая, но изголодавшаяся собака, передаёт mk.ru.
Как уточняется, пенсионерка давно жила в квартире одна и, чтобы не скучать холодными вечерами, завела себе четырёх кошек и европейскую овчарку по кличке Лота. С соседями женщина особо не конфликтовала, однако те иногда высказывали ей претензии по поводу неприятного запаха от животных.
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При этом жильцы уже в первые дни января обратились в полицию из-за громкого лая собаки, однако приехавшим сотрудникам никто не открыл дверь. Следующий вызов поступил уже 8 января. На место правоохранители приехали вместе с МЧС и вскрыли дверь в квартиру. Но и тут их ждала неудача — собака была настроена враждебно, злобно рычала и не пускала их.
11 января службы, в том числе и по отлову собак, вновь предприняли попытку зайти в квартиру, где и обнаружили тело пенсионерки. При этом её голова находилась в другой комнате. Как потом выяснилось, голодный пёс скулил и громко лаял, пытаясь привлечь внимание, а после нашёл выход и начал грызть свою же хозяйку. Кошки примеру собаки не последовали и умерли от голода, выжила лишь одна.
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