"Девочка слишком сильно шумела": Как на окраине Хабаровска появилась "бабка-потрошительница" Софья Жукова Её прозвали Сонька-сипатая, "бабка с топором" и "людоедка" за то, что вполне осознанно убивала людей, как знакомых, так и чужих, — рубила их топором, расчленяла и выбрасывала, как мусор. 5 января, 21:40 9872 9872 Софья Жукова. Фото © emadion.it

Старушка-чайлдхейт

Преступница Софья Жукова всю жизнь проработала кем придётся. Уроженка Нижегородской области образования не имела. Как попала в Хабаровск — тоже вопрос вопросов. Может, приехала сама, а может, отправили по этапу. Со временем она поселилась в пригороде Хабаровска — Берёзовке — и даже вышла замуж. Соседи характеризовали её как склочную старуху, ненавидевшую детей. Каждый раз, когда в подъезде кто-то смеялся или прыгал, Жукова выглядывала из квартиры и сиплым голосом угрожала "поотрубать всем головы". Но кто же будет всерьёз принимать угрозы какой-то бабки?

Смерть супруга Жуковой, покинувшего этот мир в 2005 году, стала спусковым механизмом — в том же году 66-летняя пенсионерка совершила убийство. Первое ли? В этом жители посёлка Берёзовка не уверены. Преступление сразу вышло за все рамки нормальности — Жукова убила соседскую восьмилетнюю школьницу Машу Дмитриеву.

Девочка пропала днём 14 декабря 2005 года. Из школы она возвращалась с подругой. Девочки дошли до подъезда Маши, попрощались, и Маша вошла в подъезд вместе с Жуковой. Всё, что девочке оставалось сделать, чтобы дойди до дома целой и невредимой, это подняться на второй этаж и позвонить в квартиру родителей. Но до дома Маша не добралась.

Её тело, разрубленное на куски и засунутое в чёрный полиэтиленовый пакет, 27 декабря нашёл на берёзовской свалке житель Хабаровска. Он работал водителем и совершил в районе свалки вынужденную остановку. На обочине мужчина увидел большой пакет, а заглянув в него — обнаружил куски мяса. Вы не поверите, но мужчина забрал его домой — собакам — и только в квартире понял, что именно принёс домой с мороза. Несмотря на страх, он позвонил в милицию, пакет с останками изъяли, и мать бедного ребёнка подтвердила: изрубленные куски мяса — это всё, что осталось от её ребёнка. Водителя долго допрашивали, но затем отпустили — его гражданская супруга и брат подтвердили его слова. Убийство школьницы потрясло Хабаровск, однако убийцу так и не нашли.

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Разумеется, в день пропажи ребёнка милиция опрашивала соседей. Опросили и Жукову. Та была чрезвычайно любезна с сотрудниками милиции, отзывалась о Маше как о прекрасном ребёнке, который не раз приходил к ней в гости — рисовать. А в день пропажи девочки Жукова якобы видела её в последний раз — та вошла в подъезд перед ней, но затем девочку якобы с улицы позвали подружки, она выбежала из подъезда, больше Жукова её не видела.

Уже тогда рассказ пенсионерки вызвал недоумение у родных ребёнка. Они прекрасно знали, что Маша никогда не ходила в гости к злобной соседке. Наоборот, та криком заходилась каждый раз, когда живая девочка бегала по подъезду или играла с подругами во дворе. Однако внятного объяснения поведению Жуковой тогда так и не нашли.

А ведь раскрыть преступление можно было в день пропажи девочки. Одна из соседок Жуковой в тот день гуляла с собаками и увидела, как за домом под балконом Жуковой валяются куски мяса. Женщина испугалась за собак, решив, что это подарочек от догхантеров, и ушла оттуда. О находке она сообщила в милицию, но сотрудники силового ведомства в кровавых пятнах и костях, валяющихся за домом, не нашли ничего необычного. Позже Жукова в порыве откровенности скажет, что хотела, чтобы останки ребёнка растащили собаки.

Старушка — коварная подружка

Постепенно посёлок стал возвращаться к нормальной жизни, об убийстве стали забывать. Но в 2013 году в Берёзовке пропала подруга Жуковой — Анастасия Михеева. 77-летняя пенсионерка продала квартиру в Хабаровске и хотела переехать в Москву к дочери, а пока шло оформление документов, напросилась пожить у подруги. В последний раз Михееву видел почтальон — 9 марта он пришёл к Жуковой и выдал пенсию обеим подругам — Жуковой и Михеевой. На следующий день Михеева пропала. О пропаже заявили её дочь и племянница.

И снова полицейские на нашли в поведении 74-летней пенсионерки ничего необычного. Пятна крови, найденные в её квартире, Жукова объяснит тем, что они действительно накануне поспорили с Михеевой, у той подскочило давление, пошла из носа кровь, а в запале женщина разбрызгала её по стене. Исчезновение же подруги объяснила тем, что Михеева после ссоры уехала куда-то к родне в Приморье. Напрасно родные Михеевой уверяли полицейских, что у пропавшей нет родных на Дальнем Востоке, зря соседи примечали, что нелюдимая соседка вдруг стала носить вещи исчезнувшей подруги, стала выбрасывать на помойку мебель из квартиры.

Полицейские поверили Жуковой, которая вдруг через месяц стала рассказывать тому же почтальону, что её подруга вышла из дома, села в чёрную машину и уехала в неизвестном направлении. Очень удобно, а главное — проверять ничего не надо.

Старушка на страже невинности

Третье убийство "бабка-потрошительница" совершила в 80 лет. На этот раз она сдала одну из своих комнат знакомому — 62-летнему дворнику Василию Шляхтичу. Мужчину выгнала из дома сожительница, и податься тому было некуда. Мужчина заселился к Жуковой после новогодних праздников и исчез уже 28 января.

Лишь на этот раз полиция заподозрила в убийстве Софью Жукову. Соседи снизу слышали, как в ночь на 29 января наверху ночью раздавались удары топора. А одна женщина уверяла, что после первых же ударов слышала мужской крик, заглушённый новыми ударами топора. Утром соседи столкнулись с Жуковой у мусорных баков — нелюдимая соседка хотела выбросить увесистый плотный пакет.

Рубить топором наверху не перестали — вечером Жукова продолжила разделывать труп Шляхтича. Через сутки возле местной мусорки школьники нашли человеческие останки — собаки грызли человеческую руку. В баке обнаружили куски тела убитого дворника. Только после этого Жукову доставили на допрос и провели обыск в квартире. Там обнаружили множественные следы крови, принадлежавшие Шляхтичу, орудие убийства — окровавленный топор, а в холодильнике — внутренности.

На допросах в СИЗО старушка запела привычную песню: она-де ни в чём не виновата. Сначала она стала уверять полицейских, что рубила мясо, а о судьбе дворника ничего не знает. Затем, когда поняла, что на этот раз сухой из воды не выйдет, стала убеждать полицейских, что Шляхтич пришёл к ней с другом, изнасиловал её и отказался уходить. Она была буквально вынуждена взяться за топор — защищала собственную жизнь и честь.

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Только после её признания сыщики спохватились — вспомнили, что с квартирой Жуковой связаны другие нераскрытые убийства. Провели более тщательный осмотр жилья и под линолеумом нашли лужу засохшей крови, которая принадлежала Михеевой.

"Людоедка"

А старуха тем временем разоткровенничалась в СИЗО с сокамерницами и призналась им в убийствах подруги и дворника и в чудовищной расправе над восьмилетней девочкой Машей. Все жертвы в чём-нибудь провинились перед убийцей: восьмилетняя школьница "слишком сильно шумела", Михеева "вела себя чересчур высокомерно", а Шляхтич "лез целоваться". Всех троих старуха зарубила топором, расчленила и вынесла на свалку. Но самое страшное было даже не это, а то, что после смерти каждой из жертв Жукова надругалась над телами.

Такого сокамерники вынести не смогли и всё рассказали следователям. Сама убийца сначала было призналась во всём, но потом пошла на попятную и в суде стала всех уверять, что показания давала под давлением. Однако трюк не удался. После психиатрической экспертизы, которая показала, что преступница абсолютно вменяема, суд признал её виновной в каждом убийстве.

Правда, сделать это пришлось посмертно. В 2020 году Жукова умерла от коронавируса. Тот случай, когда инфекции стоит сказать спасибо. Даже после того как Жукову заперли в СИЗО, соседи не переставали её бояться — за то время, пока она жила в Берёзовке, в посёлке пропало семь человек. Например, 10 сентября 2017 года там пропала 83-летняя Нина Бабенкова — ушла гулять с собакой и исчезла. Её голову нашли в лесополосе у посёлка только через год. Остальное не найдено до сих пор, как не найдены ещё шесть человек. Может, и не зря Жукову называли "людоедкой".

Авторы Александр Лаврентьев