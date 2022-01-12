Столтенберг: НАТО чётко заявило о желании вновь открыть миссию в Москве
Генсек альянса отозвался о России как о соседе, с которым необходимо "вместе рассматривать общие озабоченности в плане безопасности".
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НАТО заявило России о желании возобновить работу миссии альянса в Москве и миссию России в Брюсселе. Об этом заявил в среду Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
"Мы сожалеем, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис НАТО в Москве. Мы чётко сказали, что хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве, потому что мы верим в диалог. Нам нужен существенный диалог", — сказал генсек альянса.
Он добавил, что НАТО всегда готово к содержательному диалогу с Россией, в том числе и по вопросам безопасности, о чём шла речь на сегодняшней встрече.
"Россия — это наш сосед, мы должны вместе сесть и рассмотреть общие озабоченности в плане безопасности. Мы делали это и ранее, это возможно. И я очень призываю Россию выбрать этот путь сотрудничества, диалога и деэскалации", — указал Столтенберг.
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Напомним, 10 января в Женеве также прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны".
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