Столтенберг: НАТО чётко заявило о желании вновь открыть миссию в Москве

НАТО заявило России о желании возобновить работу миссии альянса в Москве и миссию России в Брюсселе. Об этом заявил в среду Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

"Мы сожалеем, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис НАТО в Москве. Мы чётко сказали, что хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве, потому что мы верим в диалог. Нам нужен существенный диалог", — сказал генсек альянса.

Он добавил, что НАТО всегда готово к содержательному диалогу с Россией, в том числе и по вопросам безопасности, о чём шла речь на сегодняшней встрече.