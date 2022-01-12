Минтруд: Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о том, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации по поручению президента на 8,6% составит 18 984 рубля, это коснётся 30,8 миллиона россиян.

"По поручению президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учётом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей", — заявил журналистам министр труда.