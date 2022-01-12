Минтруд: Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля
По поручению президента на это выделили дополнительно свыше 170 млрд целковых, повышение затронет 30,8 млн человек.
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о том, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации по поручению президента на 8,6% составит 18 984 рубля, это коснётся 30,8 миллиона россиян.
"По поручению президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учётом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей", — заявил журналистам министр труда.
Напомним, что в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. Глава государства напомнил, что говорил об этом на съезде партии "Единая Россия", и заметил, что с 2019 года власти строго выдерживали это правило.
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