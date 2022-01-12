В Новом Уренгое вытеснивших людей с тёплой остановки собак отправили в приют
После выдворения животных пришлось сделать санитарную уборку помещения.
В Новом Уренгое собаки греются в морозы на тёплой остановке. Фото © VK / ГОРОРО | Новый Уренгой / Наталья Томилова
В Новом Уренгое собаки последовали примеру своего собрата из Сургута и в поисках тепла облюбовали себе одну из местных остановок, заставив людей ждать транспорт на холоде. Не все жители оказались в восторге от такой наглости и поделились своим мнением в соцсетях вместе с фотодоказательствами.
"Остановка "ГДК Октябрь" — утро. Так каждый день. Собаки спят, а люди мёрзнут!" — написала горожанка в местной группе в соцсети "ВКонтакте".
Однако недовольным жителям пришлось возмущаться недолго. Как пишет издание "Подъём" со ссылкой на администрацию города, собаки уже попали в руки коммунальщиков, которые выгнали их с остановки и отправили в приют.
"Факт нахождения бездомных собак в одной из тёплых остановок действительно был 10 января. Животные были убраны из павильона, обслуживающая организация провела санитарную уборку помещения", — сказали в мэрии.
А ранее Лайф рассказывал, что собака из Сургута стала настоящей звездой социальных сетей после того, как её фотографии начали выкладывать жители ХМАО. Пёс спасался от холодов на обогреваемой остановке. Его оттуда выгоняли коммунальщики, но друг человека не обижался и возвращался греться вновь. При этом собака даже обрела хозяев из Москвы. Она уже прилетела в столицу и встретилась с новой семьёй.
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