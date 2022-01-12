В Новом Уренгое вытеснивших людей с тёплой остановки собак отправили в приют

В Новом Уренгое собаки последовали примеру своего собрата из Сургута и в поисках тепла облюбовали себе одну из местных остановок, заставив людей ждать транспорт на холоде. Не все жители оказались в восторге от такой наглости и поделились своим мнением в соцсетях вместе с фотодоказательствами.

"Остановка "ГДК Октябрь" — утро. Так каждый день. Собаки спят, а люди мёрзнут!" — написала горожанка в местной группе в соцсети "ВКонтакте".

Однако недовольным жителям пришлось возмущаться недолго. Как пишет издание "Подъём" со ссылкой на администрацию города, собаки уже попали в руки коммунальщиков, которые выгнали их с остановки и отправили в приют.