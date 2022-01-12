Фигурист Андрей Мозалёв выиграл короткую программу на чемпионате Европы

Он сумел исполнить чисто свою программу, выполнив четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель, и получил от судей 99,76 балла. Вторым стал Марк Кондратюк. В ходе проката он исполнил четверной тулуп, триксель, четверной сальхов – тройной тулуп, получив от судей 99,06 балла. Лишь две сотые ему проиграл ещё один представитель России — Евгений Семененко, замкнувший тройку сильнейших.