Валиева упала на тройном акселе во время тренировки на чемпионате Европы

Как сообщает Sport24, в ходе прогона произвольной программы она упала на тройном акселе. Кроме того, фигуристка чисто исполнила три четверных прыжка. На лёд также вышли Александра Трусова и Анна Щербакова. Первая попыталась выполнить пять четверных прыжков, однако чистым получился лишь флип. Щербакова же сумела без ошибок отработать серию элементов с четверным флипом.