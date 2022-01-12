Валиева упала на тройном акселе во время тренировки на чемпионате Европы
Также она чисто исполнила три четверных прыжка, тогда как Анна Щербакова и Александра Трусова по одному.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Российская фигуристка Камила Валиева провела первую тренировку на чемпионате Европы в Таллине.
Как сообщает Sport24, в ходе прогона произвольной программы она упала на тройном акселе. Кроме того, фигуристка чисто исполнила три четверных прыжка. На лёд также вышли Александра Трусова и Анна Щербакова. Первая попыталась выполнить пять четверных прыжков, однако чистым получился лишь флип. Щербакова же сумела без ошибок отработать серию элементов с четверным флипом.
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Добавим, что завтра в ходе короткой программы Александра Трусова выйдет на лёд 31-й, следом за ней появится Анна Щербакова, а 35-й свой прокат презентует Камила Валиева.
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