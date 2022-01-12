Подозреваемый в убийстве депутата Розина поведал на допросе о "настоящем стрелке"
Однако достоверность слов мужчины остаётся под сомнением, так как перед своей смертью погибший назвал именно его имя.
Сергей Смирнов. Фото © SHOT
Сергей Смирнов, задержанный в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве муниципального депутата Валентина Розина, в ходе допроса заявил сотрудникам полиции, что не стрелял в госслужащего. По его словам, в это время якобы "кто-то мимо пробегал и выстрелил".
Однако правдивость истории задержанного о "настоящем стрелке" остаётся под сомнением, сообщает телеграм-канал SHOT, так как у следствия есть свидетели, при которых перед своей смертью погибший Розин успел сказать, что его убийцей является именно Смирнов.
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Напомним, о смерти муниципального депутата Валентина Розина от огнестрельного ранения печени стало известно сегодня днём. Предварительно, подозреваемый работал в фирме парламентария и расправился с ним, приревновав свою сожительницу. Вскоре подозреваемый был задержан, для его поимки был объявлен план "Перехват".
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