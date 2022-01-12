Подозреваемый в убийстве депутата Розина поведал на допросе о "настоящем стрелке"

Сергей Смирнов, задержанный в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве муниципального депутата Валентина Розина, в ходе допроса заявил сотрудникам полиции, что не стрелял в госслужащего. По его словам, в это время якобы "кто-то мимо пробегал и выстрелил".

Однако правдивость истории задержанного о "настоящем стрелке" остаётся под сомнением, сообщает телеграм-канал SHOT, так как у следствия есть свидетели, при которых перед своей смертью погибший Розин успел сказать, что его убийцей является именно Смирнов.