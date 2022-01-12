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Подозреваемый в убийстве депутата Розина поведал на допросе о "настоящем стрелке"

Однако достоверность слов мужчины остаётся под сомнением, так как перед своей смертью погибший назвал именно его имя.

12 января, 15:08
<p>Сергей Смирнов. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/33552" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сергей Смирнов. Фото © SHOT

Сергей Смирнов, задержанный в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве муниципального депутата Валентина Розина, в ходе допроса заявил сотрудникам полиции, что не стрелял в госслужащего. По его словам, в это время якобы "кто-то мимо пробегал и выстрелил".

Однако правдивость истории задержанного о "настоящем стрелке" остаётся под сомнением, сообщает телеграм-канал SHOT, так как у следствия есть свидетели, при которых перед своей смертью погибший Розин успел сказать, что его убийцей является именно Смирнов.

Прятался на заднем сиденье такси: Появилось видео задержания убийцы нижегородского депутата Валентина Розина

Прятался на заднем сиденье такси: Появилось видео задержания убийцы нижегородского депутата Валентина Розина

Напомним, о смерти муниципального депутата Валентина Розина от огнестрельного ранения печени стало известно сегодня днём. Предварительно, подозреваемый работал в фирме парламентария и расправился с ним, приревновав свою сожительницу. Вскоре подозреваемый был задержан, для его поимки был объявлен план "Перехват".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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