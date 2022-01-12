Замгоссекретаря США Шерман сочла ряд предложений России неприемлемыми
По её словам, заседание продолжалось четыре часа и завершилось трезвым вызовом со стороны союзников Штатов по альянсу Москве.
Первый зам госсекретаря США Венди Шерман. Фото © Getty Images / Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc
Первый заместитель американского госсекретаря Венди Шерман заявила, что ряд ключевых предложений Москвы по гарантиям безопасности в Европе являются неприемлемыми для США и её союзников по НАТО.
"Как сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, это была очень серьёзная и прямая беседа. Замглавы МИД РФ [Александр] Грушко и замминистра обороны [России Александр] Фомин много говорили и поделились предложениями и взглядами РФ на европейскую безопасность и будущее НАТО. США и наши союзники по НАТО были едины в наших ответах <…>, в том числе когда речь идёт о некоторых ключевых российских предложениях, которые просто являются непроходными", — заявила Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия – НАТО.
Заместитель госсекретаря США констатировала, что заседание продолжалось почти четыре часа, завершилось оно трезвым вызовом со стороны союзников по НАТО России. Суть требований стран НАТО, по словам Шерман, заключается в том, чтобы снизить напряжённость, выбрать путь дипломатии и продолжить вести диалог на добросовестной и взаимной основе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал непростыми прошедшие сегодня в Бельгии переговоры по гарантиям безопасности. Он озвучил темы обсуждения, среди которых были вступление Украины в альянс, взаимное ограничение вооружений и взаимное возобновление работы миссий в Москве и в Брюсселе.
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