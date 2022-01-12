Замгоссекретаря США Шерман сочла ряд предложений России неприемлемыми

Первый заместитель американского госсекретаря Венди Шерман заявила, что ряд ключевых предложений Москвы по гарантиям безопасности в Европе являются неприемлемыми для США и её союзников по НАТО.

"Как сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, это была очень серьёзная и прямая беседа. Замглавы МИД РФ [Александр] Грушко и замминистра обороны [России Александр] Фомин много говорили и поделились предложениями и взглядами РФ на европейскую безопасность и будущее НАТО. США и наши союзники по НАТО были едины в наших ответах <…>, в том числе когда речь идёт о некоторых ключевых российских предложениях, которые просто являются непроходными", — заявила Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия – НАТО.