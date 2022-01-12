В Минобороны Украины официально появились американские советники
Их двое, и они будут консультировать Незалежную по оборонным вопросам.
Фото © Facebook / Директорат політики у сфері оборони Міноборони
Двое военных советников из США приступили к работе в Министерстве обороны Украины на постоянной и официальной основе. Об этом рассказал в "Фейсбуке" директорат политики в сфере обороны страны.
"11 января 2022 года в директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун", — написано на странице.
Как уточняется, американцы будут консультировать украинские власти по вопросам обороны страны и евроатлантической интеграции.
Ранее Лайф рассказал, что США в рамках оказания "тайной помощи" Украине планируют поставить радарную систему и морское оборудование на 200 миллионов долларов. Сумма была утверждена в рамках полномочий президента США Джо Байдена на списание бюджетных средств.
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