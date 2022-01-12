В Минобороны Украины официально появились американские советники

Двое военных советников из США приступили к работе в Министерстве обороны Украины на постоянной и официальной основе. Об этом рассказал в "Фейсбуке" директорат политики в сфере обороны страны.

"11 января 2022 года в директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун", — написано на странице.

Как уточняется, американцы будут консультировать украинские власти по вопросам обороны страны и евроатлантической интеграции.