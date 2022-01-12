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В Минобороны Украины официально появились американские советники

Их двое, и они будут консультировать Незалежную по оборонным вопросам.

12 января, 15:25
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=287237216773660&set=pcb.287237290106986" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Директорат політики у сфері оборони Міноборони</a></p>

Фото © Facebook / Директорат політики у сфері оборони Міноборони

Двое военных советников из США приступили к работе в Министерстве обороны Украины на постоянной и официальной основе. Об этом рассказал в "Фейсбуке" директорат политики в сфере обороны страны.

"11 января 2022 года в директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун", написано на странице.

Как уточняется, американцы будут консультировать украинские власти по вопросам обороны страны и евроатлантической интеграции.

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Ранее Лайф рассказал, что США в рамках оказания "тайной помощи" Украине планируют поставить радарную систему и морское оборудование на 200 миллионов долларов. Сумма была утверждена в рамках полномочий президента США Джо Байдена на списание бюджетных средств.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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