Греф указал на необходимость всегда готовиться к новым кризисам

Нужно всегда готовиться к любым кризисам, чтобы была возможность преодолеть любые неожиданности. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на сессии "Точка опоры в условиях стремительных перемен. Как человеку адаптироваться к происходящему в быстрой смене всего" в рамках Гайдаровского форума.

"Мы говорим, что мы всегда готовимся к кризисам вчерашним, а происходит кризис завтрашний, и он, конечно же, абсолютно не такой, как предполагалось нами вчера. Это не означает, что не надо готовиться. Мы много времени тратим на планирование и подготовку. Потому что всё-таки, на мой взгляд, фактор неожиданности и неопределённости — это разные вещи", — сказал Греф.

Он отметил, что фактор неожиданности нужно постараться максимально убрать, так как поведение в подобной ситуации часто сложно представить. А если ситуация ожидаемая, прогнозируемая, но "пошла не по тому сценарию, это может даже быть вызовом". Так, подготовленность — это профилактика неожиданности, заключил Греф.