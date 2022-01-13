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Песков: Введение QR-кодов для подростков пока не рассматривается

Правительство готовит новые предложения по борьбе с распространением "омикрона", но этот пункт туда, по всей видимости, не войдёт.

13 января, 09:53

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Возможность введения ограничений с QR-кодами для подростков на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в России пока не рассматривается. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, [такая возможность] не рассматривается", — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности подобных мер, в том числе для стимулирования вакцинации.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить новые предложения по борьбе с распространением "омикрона". Он также распорядился оценить готовность больниц к последствиям этого варианта коронавируса. Сделать это необходимо до 14 января.

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Лайф уже сообщал, что в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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