Песков: Введение QR-кодов для подростков пока не рассматривается

Возможность введения ограничений с QR-кодами для подростков на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в России пока не рассматривается. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, [такая возможность] не рассматривается", — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности подобных мер, в том числе для стимулирования вакцинации.