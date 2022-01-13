Онищенко: Уже сейчас можно рекомендовать переводить сотрудников на удалёнку

Уже сейчас стоит рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удалённую работу из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, но это не локдаун. Об этом заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с РИА "Новости".

"Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удалённую работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун", — сообщил он.

По словам Онищенко, при плохом самочувствии, заложенном носе, наличии недомоганий, независимо от того, есть ли у человека высокая температура, ходить на работу не следует. В таком случае лучше остаться дома, а работодатели при этом должны пойти навстречу. Он отметил, что в идеале стоит создать подобную рекомендацию, "гибкую схему", которая будет подкрепляться распорядительным актом.