НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Онищенко: Уже сейчас можно рекомендовать переводить сотрудников на удалёнку

По словам академика РАН, работнику при плохом самочувствии, заложенном носе, наличии недомоганий лучше остаться дома, независимо от того, есть ли у него высокая температура.

13 января, 05:55

Фото © Pixabay

Уже сейчас стоит рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удалённую работу из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, но это не локдаун. Об этом заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с РИА "Новости".

"Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удалённую работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун", — сообщил он.

"Шестизначные цифры": Эпидемиолог Пшеничная предупредила о приближающемся всплеске заражений "омикроном"

"Шестизначные цифры": Эпидемиолог Пшеничная предупредила о приближающемся всплеске заражений "омикроном"

По словам Онищенко, при плохом самочувствии, заложенном носе, наличии недомоганий, независимо от того, есть ли у человека высокая температура, ходить на работу не следует. В таком случае лучше остаться дома, а работодатели при этом должны пойти навстречу. Он отметил, что в идеале стоит создать подобную рекомендацию, "гибкую схему", которая будет подкрепляться распорядительным актом.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов допустил введение новых ограничений из-за "омикрона". Он уточнил, что решения будут приниматься на основании количества госпитализаций и загрузки системы здравоохранения.

Скворцова сообщила, что доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет 76% от всех заболевших

Скворцова сообщила, что доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет 76% от всех заболевших

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1