Иммунолог Болибок: Носитель омикрон-штамма может заразить 100 человек, чихнув один раз
Также эксперт отметил, что новая мутация стала в большей степени поражать детей, поэтому самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности.
© Pixabay
Иммунолог Владимир Болибок заявил, что инфицированный омикрон-штаммом коронавируса может заразить сразу около ста человек, всего один раз чихнув. Специалист отметил, что такой заразности ещё ни разу не было, "омикрон" в этом отношении превзошёл даже корь.
Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу", — сказал Болибок в беседе с телеканалом "Москва 24".
"Шестизначные цифры": Эпидемиолог Пшеничная предупредила о приближающемся всплеске заражений "омикроном"
Также эксперт отметил, что новая мутация стала в большей степени поражать детей. Это тоже опасная тенденция, так как понадобятся высокие мощности именно детской системы здравоохранения. Самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности, подчеркнул Болибок.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов также подчеркнул высокую контагиозность "омикрона". Чтобы сдержать грядущую волну заражений омикрон-штаммом и защитить себя, необходимо пройти полный курс вакцинации, отметил специалист.
Напомним, ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
Лента новостей
"Шестизначные цифры": Эпидемиолог Пшеничная предупредила о приближающемся всплеске заражений "омикроном"
сегодня в 00:47
Сенатор Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений России и США
сегодня в 00:36
Times: Глава МИД Британии Трасс хочет приехать в Москву в начале февраля
сегодня в 00:26
Комментариев: 0