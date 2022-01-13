Иммунолог Болибок: Носитель омикрон-штамма может заразить 100 человек, чихнув один раз

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что инфицированный омикрон-штаммом коронавируса может заразить сразу около ста человек, всего один раз чихнув. Специалист отметил, что такой заразности ещё ни разу не было, "омикрон" в этом отношении превзошёл даже корь.

Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу", — сказал Болибок в беседе с телеканалом "Москва 24".

Также эксперт отметил, что новая мутация стала в большей степени поражать детей. Это тоже опасная тенденция, так как понадобятся высокие мощности именно детской системы здравоохранения. Самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности, подчеркнул Болибок.