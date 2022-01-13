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Иммунолог Болибок: Носитель омикрон-штамма может заразить 100 человек, чихнув один раз

Также эксперт отметил, что новая мутация стала в большей степени поражать детей, поэтому самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности.

13 января, 01:01

© Pixabay

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что инфицированный омикрон-штаммом коронавируса может заразить сразу около ста человек, всего один раз чихнув. Специалист отметил, что такой заразности ещё ни разу не было, "омикрон" в этом отношении превзошёл даже корь.

Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу", сказал Болибок в беседе с телеканалом "Москва 24".

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Также эксперт отметил, что новая мутация стала в большей степени поражать детей. Это тоже опасная тенденция, так как понадобятся высокие мощности именно детской системы здравоохранения. Самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности, подчеркнул Болибок.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов также подчеркнул высокую контагиозность "омикрона". Чтобы сдержать грядущую волну заражений омикрон-штаммом и защитить себя, необходимо пройти полный курс вакцинации, отметил специалист.

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Напомним, ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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