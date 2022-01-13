Сенатор Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений России и США
Пушков считает угрозу новых ограничений инструментом, с помощью которого Белый дом будет пытаться воздействовать на Кремль.
Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Введение персональных санкций против президента России Владимира Путина может спровоцировать полный разрыв отношений с США. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил, что введение ограничительных мер в отношении российского руководства приведёт к "крайне деструктивным" последствиям.
"Если такой закон будет принят и тем более применён, то это будет на самой грани самого серьёзного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва", — пояснил сенатор.
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Пушков считает угрозу новых санкций инструментом, с помощью которого Белый дом будет пытаться воздействовать на Кремль. Также, по его мнению, таким образом Вашингтон может подтолкнуть Киев к началу агрессии в Донбассе. Такая поддержка США — это некое алиби для Украины, подытожил сенатор.
Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную, а президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.
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