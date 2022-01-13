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Сенатор Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений России и США

Пушков считает угрозу новых ограничений инструментом, с помощью которого Белый дом будет пытаться воздействовать на Кремль.

13 января, 00:36

Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Введение персональных санкций против президента России Владимира Путина может спровоцировать полный разрыв отношений с США. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что введение ограничительных мер в отношении российского руководства приведёт к "крайне деструктивным" последствиям.

"Если такой закон будет принят и тем более применён, то это будет на самой грани самого серьёзного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва", пояснил сенатор.

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Пушков считает угрозу новых санкций инструментом, с помощью которого Белый дом будет пытаться воздействовать на Кремль. Также, по его мнению, таким образом Вашингтон может подтолкнуть Киев к началу агрессии в Донбассе. Такая поддержка США — это некое алиби для Украины, подытожил сенатор.

Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.

В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную, а президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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