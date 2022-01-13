Сенатор Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений России и США

Введение персональных санкций против президента России Владимира Путина может спровоцировать полный разрыв отношений с США. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что введение ограничительных мер в отношении российского руководства приведёт к "крайне деструктивным" последствиям.

"Если такой закон будет принят и тем более применён, то это будет на самой грани самого серьёзного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва", — пояснил сенатор.

Пушков считает угрозу новых санкций инструментом, с помощью которого Белый дом будет пытаться воздействовать на Кремль. Также, по его мнению, таким образом Вашингтон может подтолкнуть Киев к началу агрессии в Донбассе. Такая поддержка США — это некое алиби для Украины, подытожил сенатор.

Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.