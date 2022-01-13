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Times: Глава МИД Британии Трасс хочет приехать в Москву в начале февраля

По словам источников в её окружении, министр "увлечена идеей такого визита".

13 января, 00:26
<p>Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Фото © ТАСС / Zuma

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить с визитом Москву. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Трасс может приехать в столицу России уже в начале февраля. Главы британского МИД не посещали РФ с 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас занимает пост премьер-министра Соединённого Королевства.

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"Многое должно произойти, чтобы поездка состоялась, однако Лиз увлечена идеей такого визита и всерьёз рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет нам достичь наших целей", — сказал один из источников в окружении министра.

В последние месяцы Трасс отличилась рядом жёстких заявлений в отношении Москвы. Так, буквально накануне, подводя итоги заседания Совета Россия — НАТО, она обвинила РФ в нарушении обязательств на границе с Украиной и в "незаконно аннексированном Крыму". "Если Россия будет продолжать военное вторжение на Украину", это повлечёт за собой "серьёзные последствия для российской экономики, в том числе согласованные санкции", сказала Трасс.

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А ранее Трасс обвинила Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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