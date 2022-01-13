Депутат Бундестага Котре поддержал Россию в вопросе нерасширения НАТО

Россия вправе требовать у НАТО, чтобы вступление Украины в альянс было заблокировано. Об этом, комментируя состоявшееся заседание Совета РФ – НАТО, заявил депутат Бундестага ФРГ, член комитета по международной политике Штеффен Котре (партия "Альтернатива для Германии").

"Хорошо, что (участники заседания Совета Россия – НАТО. — Прим. Лайфа) друг с другом разговаривают. Министр иностранных дел (Германии Анналена Бербок. — Прим. Лайфа) также указала на то, что дипломатия играет главную роль, так оно и есть. Но возможные результаты в краткосрочной перспективе, я считаю, не просматриваются. Я рассчитываю, что постепенное сближение продолжится, что доверие в отношениях будет пошагово восстановлено", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".