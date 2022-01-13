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Депутат Бундестага Котре поддержал Россию в вопросе нерасширения НАТО

По его словам, РФ имеет право требовать, чтобы Украина "не досталась" альянсу, так как экспансия военного блока на восток произошла в нарушение договорённостей.

12 января, 21:36

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Фото © ТАСС / CTK

Россия вправе требовать у НАТО, чтобы вступление Украины в альянс было заблокировано. Об этом, комментируя состоявшееся заседание Совета РФ – НАТО, заявил депутат Бундестага ФРГ, член комитета по международной политике Штеффен Котре (партия "Альтернатива для Германии").

"Хорошо, что (участники заседания Совета Россия – НАТО. — Прим. Лайфа) друг с другом разговаривают. Министр иностранных дел (Германии Анналена Бербок. — Прим. Лайфа) также указала на то, что дипломатия играет главную роль, так оно и есть. Но возможные результаты в краткосрочной перспективе, я считаю, не просматриваются. Я рассчитываю, что постепенное сближение продолжится, что доверие в отношениях будет пошагово восстановлено", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

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По словам Котре, расширение НАТО на восток произошло вопреки договорённостям. Альянс приблизился к российской границе, США открыли повсюду базы, поэтому сейчас Россия имеет право требовать, чтобы Украина "не досталась" НАТО, подчеркнул депутат.

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Ранее стало известно, что НАТО отказалось предоставить России гарантии невступления Украины в альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, этот вопрос может быть решён сугубо между официальным Киевом и 30 участниками блока.

Напомним, накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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