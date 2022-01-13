Синоптик Тишковец предупредил москвичей о появлении "алмазной пыли" в небе над столицей
По словам метеоролога, в ночь на четверг в городе ударят самые сильные с начала года морозы.
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Необычная "алмазная пыль" может появиться в небе Москвы утром 13 января. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы! На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют, усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что наряду с северной тягой ветров понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге -15…-20, на севере -20…-25, местами до -28", — написал метеоролог в своём инстаграме.
По его словам, в условиях аномального холода и высокой влажности начнётся интенсивное вымораживание водяного пара, под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии "ледяными иглами" или "алмазной пылью", иногда — осадками ясного неба.
А во второй половине дня, примерно с 15 часов, Центральную Россию накроет снеговыми тучами тёплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном "Эльза", добавил синоптик. Из-за этого к вечеру ветер в порывах усилится до 15–20 м/с, начнётся метель с ухудшением видимости до полутора километров, снежный покров подрастёт на 2–3 сантиметра, а температура воздуха повысится до -8…-13. Атмосферное давление станет аномально низким, за сутки упадёт сразу на 23 единицы — с 753 до 730 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, заключил Тишковец.
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