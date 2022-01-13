Синоптик Тишковец предупредил москвичей о появлении "алмазной пыли" в небе над столицей

Необычная "алмазная пыль" может появиться в небе Москвы утром 13 января. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы! На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют, усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что наряду с северной тягой ветров понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге -15…-20, на севере -20…-25, местами до -28", — написал метеоролог в своём инстаграме.

По его словам, в условиях аномального холода и высокой влажности начнётся интенсивное вымораживание водяного пара, под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии "ледяными иглами" или "алмазной пылью", иногда — осадками ясного неба.