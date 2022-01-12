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На севере Венесуэлы неизвестные подорвали нефтепровод

Уже известно минимум о трёх пострадавших. В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии.

12 января, 20:44

© Twitter / @NoticiasdeAqui

Неизвестные подорвали участок нефтепровода венесуэльской компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), расположенный на севере страны. Об этом сообщает Министерство нефтяной промышленности южноамериканской республики.

  • © Twitter / @NoticiasdeAqui
    © Twitter / @NoticiasdeAqui
  • © Twitter / @NoticiasdeAqui
    © Twitter / @NoticiasdeAqui
  • © Twitter / @NoticiasdeAqui
    © Twitter / @NoticiasdeAqui
  • © Twitter / @NoticiasdeAqui
    © Twitter / @NoticiasdeAqui

© Twitter / @NoticiasdeAqui

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"Президентская комиссия "Али Родригес Араке" сообщает международному сообществу и жителям страны о новой преступной диверсии, направленной против объектов PDVSA. Речь идёт о намеренно спровоцированном взрыве, который произошёл 11 января на восточном нефтепроводе, расположенном в городе Барселона, штат Ансоатеги", — уточнило ведомство в "Твиттере".

Управление гражданской обороны сообщило, что в результате инцидента пострадало три человека. В настоящее время PDVSA занимается устранением последствий аварии.

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Ранее Лайф писал о том, что более трёх тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан из-за прорыва трубопровода в США.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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