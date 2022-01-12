На севере Венесуэлы неизвестные подорвали нефтепровод
Уже известно минимум о трёх пострадавших. В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии.
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Неизвестные подорвали участок нефтепровода венесуэльской компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), расположенный на севере страны. Об этом сообщает Министерство нефтяной промышленности южноамериканской республики.
"Президентская комиссия "Али Родригес Араке" сообщает международному сообществу и жителям страны о новой преступной диверсии, направленной против объектов PDVSA. Речь идёт о намеренно спровоцированном взрыве, который произошёл 11 января на восточном нефтепроводе, расположенном в городе Барселона, штат Ансоатеги", — уточнило ведомство в "Твиттере".
Управление гражданской обороны сообщило, что в результате инцидента пострадало три человека. В настоящее время PDVSA занимается устранением последствий аварии.
Ранее Лайф писал о том, что более трёх тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан из-за прорыва трубопровода в США.
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