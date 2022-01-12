На севере Венесуэлы неизвестные подорвали нефтепровод

Неизвестные подорвали участок нефтепровода венесуэльской компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), расположенный на севере страны. Об этом сообщает Министерство нефтяной промышленности южноамериканской республики.









"Президентская комиссия "Али Родригес Араке" сообщает международному сообществу и жителям страны о новой преступной диверсии, направленной против объектов PDVSA. Речь идёт о намеренно спровоцированном взрыве, который произошёл 11 января на восточном нефтепроводе, расположенном в городе Барселона, штат Ансоатеги", — уточнило ведомство в "Твиттере".

Управление гражданской обороны сообщило, что в результате инцидента пострадало три человека. В настоящее время PDVSA занимается устранением последствий аварии.