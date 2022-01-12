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"Был в ярости": Москвич избил и выкинул на улицу собаку, укусившую его сына за лицо

Восьмилетний мальчик рассказал родителям, что встал ночью попить воды и заодно решил погладить своего любимца — акита-ину по кличке Хантер. Всё закончилось тем, что питомец вцепился ребёнку в щёку.

12 января, 20:26

© SHOT

Москвич избил и выкинул на улицу собаку, укусившую его сына за лицо. Видео © SHOT

В Москве отец избил и выкинул на улицу собаку, укусившую его сына за лицо. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Восьмилетний мальчик рассказал родителям, что встал ночью попить воды и заодно решил погладить своего любимца — акита-ину по кличке Хантер. Пёс в это время мирно спал под диваном. В итоге всё закончилось тем, что питомец вцепился ребёнку в щёку. Школьник закричал и заплакал, у него потекла кровь. В результате отец выставил собаку сначала на лестничную площадку, а потом и во двор. На улице пса заметила женщина, которая по счастливому стечению обстоятельств оказалась ветеринаром. Оксана ехала на машине, когда Хантер едва не попал под колёса её авто.

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"Молодой кобель, некастрированный, укусил ребёнка. История не очень ясна в плане того, что в два часа ночи ребёнок полез к собаке. Ну и, соответственно, что сделал ребёнок, никто не знает. И за что его укусила собака, тоже никто не знает. Хозяева его избили и выкинули", — заметила женщина.

Она добавила, что визуально на собаке никаких ран нет. По словам Оксаны, отец мальчика заявил ей, что "он был в ярости, потому что ребёнок в крови".

"Он его выкинул сначала в подъезд, потом на улицу. И в семь утра эта собака бросилась мне под колёса", — подчеркнула Оксана.

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Женщина отметила, что пёс привёл её к дому своих экс-владельцев и хотел попасть домой. Но родители пострадавшего мальчика категорически не хотят забирать бывшего любимчика обратно. Они говорят, что раньше пёс, проживший в их семье 2,5 года, был "хорошим", а теперь нет. Оксана увезла собаку на передержку. Сейчас Хантеру ищут новых хозяев.

Ранее Лайф сообщал, что в США студенты вручную откопали попавшую под лавину собаку. Двухлетний ретривер по кличке Аполлон провёл под снежными завалами 20 минут.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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