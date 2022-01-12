Москвич избил и выкинул на улицу собаку, укусившую его сына за лицо. Видео © SHOT

В Москве отец избил и выкинул на улицу собаку, укусившую его сына за лицо. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Восьмилетний мальчик рассказал родителям, что встал ночью попить воды и заодно решил погладить своего любимца — акита-ину по кличке Хантер. Пёс в это время мирно спал под диваном. В итоге всё закончилось тем, что питомец вцепился ребёнку в щёку. Школьник закричал и заплакал, у него потекла кровь. В результате отец выставил собаку сначала на лестничную площадку, а потом и во двор. На улице пса заметила женщина, которая по счастливому стечению обстоятельств оказалась ветеринаром. Оксана ехала на машине, когда Хантер едва не попал под колёса её авто.

"Молодой кобель, некастрированный, укусил ребёнка. История не очень ясна в плане того, что в два часа ночи ребёнок полез к собаке. Ну и, соответственно, что сделал ребёнок, никто не знает. И за что его укусила собака, тоже никто не знает. Хозяева его избили и выкинули", — заметила женщина.

Она добавила, что визуально на собаке никаких ран нет. По словам Оксаны, отец мальчика заявил ей, что "он был в ярости, потому что ребёнок в крови".

"Он его выкинул сначала в подъезд, потом на улицу. И в семь утра эта собака бросилась мне под колёса", — подчеркнула Оксана.

Женщина отметила, что пёс привёл её к дому своих экс-владельцев и хотел попасть домой. Но родители пострадавшего мальчика категорически не хотят забирать бывшего любимчика обратно. Они говорят, что раньше пёс, проживший в их семье 2,5 года, был "хорошим", а теперь нет. Оксана увезла собаку на передержку. Сейчас Хантеру ищут новых хозяев.