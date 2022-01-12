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Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧЕ в соревновании пар

Стоит отметить, что российские дуэты заняли три первые строчки. Аналогичная ситуация ранее была у наших мужчин, которые также успешно показали себя на старте турнира.

12 января, 20:13

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями короткой программы на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар.

Действующие чемпионы мира набрали 82,36 балла и с личным рекордом стали лучшими в первый день. Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов исполнили чисто свою программу, допустив единственную помарку на выезде с выброса. Как итог — 81,58 балла, личный рекорд и второе место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский также допустили небольшую ошибку в ходе проката, уступив более опытному дуэту — 76,26 балла и промежуточное третье место.

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Ранее Лайф сообщал об успехе российских мужчин, которые сумели занять три первых места по итогам короткой программы. Победителем стал Андрей Мозалёв, опередивший Марка Кондратюка и Евгения Семененко менее чем на один балл.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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