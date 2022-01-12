Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧЕ в соревновании пар

Действующие чемпионы мира набрали 82,36 балла и с личным рекордом стали лучшими в первый день. Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов исполнили чисто свою программу, допустив единственную помарку на выезде с выброса. Как итог — 81,58 балла, личный рекорд и второе место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский также допустили небольшую ошибку в ходе проката, уступив более опытному дуэту — 76,26 балла и промежуточное третье место.