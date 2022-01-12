Скворцова сообщила, что доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет 76% от всех заболевших
По словам руководителя агентства, уже прослеживается выраженное доминирование этого штамма перед другими линиями.
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Среди исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России 76% от общего числа заболевших заражены штаммом "омикрон". Об этом сообщила глава учреждения Вероника Скворцова.
"Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего "дельтой". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% "омикрона", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
Она уточнила, что эти выводы сделаны в результате исследования тест-системы, разработанной ФМБА на выборке московских пациентов с ковидом.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших ковидом выявлен "омикрон".
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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