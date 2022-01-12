Скворцова сообщила, что доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет 76% от всех заболевших

"Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего "дельтой". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% "омикрона", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".