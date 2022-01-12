Посольство РФ назвало причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского остановку сердца

Посольство России в Венесуэле сообщило, что телеведущий Михаил Зеленский умер из-за остановки сердца. Однако окончательного медицинского заключения ещё нет. Пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова отметила, что точная дата репатриации тела журналиста из Доминиканы ещё не определена.