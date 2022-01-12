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Посольство РФ назвало причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского остановку сердца

Точная дата репатриации тела из Доминиканы пока не определена. Необходимые для этого документы находятся в стадии оформления, пояснили в дипмиссии.

12 января, 19:38

Михаил Зеленский © Mos.ru

Посольство России в Венесуэле сообщило, что телеведущий Михаил Зеленский умер из-за остановки сердца. Однако окончательного медицинского заключения ещё нет. Пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова отметила, что точная дата репатриации тела журналиста из Доминиканы ещё не определена.

"Точная дата репатриации тела не определена. Необходимые для этого документы находятся в стадии оформления. Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса",приводит слова Ивановой РИА "Новости".

Названа возможная причина инсульта у телеведущего Михаила Зеленского

Названа возможная причина инсульта у телеведущего Михаила Зеленского

Телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Предварительной причиной смерти назывался инсульт. Зеленскому было всего 46 лет. Многочисленные друзья выразили соболезнования его родным и близким. Также коллеги журналиста назвали его смерть страшной потерей для телевидения. Ведущий запомнится им как настоящий профессионал, который всегда в работе выкладывался на 100%. Как уточняется, Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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