Названа возможная причина инсульта у телеведущего Михаила Зеленского

Инсульт у телеведущего Михаила Зеленского мог наступить из-за того, что он в полной мере не следовал рекомендациям врачей. Журналист много работал и вёл не совсем здоровый образ жизни. Медики уже предупреждали его о рисках и советовали полностью изменить свой режим, однако Зеленский не последовал рекомендациям, пишет телеканал "360".

Как уточняется, в молодости у Зеленского во время съёмок телепроекта "Подари себе жизнь" выявили повышенный уровень гемоглобина в крови, гастрит, хронический бронхит. Также медики посчитали, что он много курит, что негативно сказывается на его здоровье — вызывает дефицит кислорода и повышает риск развития тромбоза. На время передачи журналист бросил курить и изменил свой рацион, а также начал ездить на велосипеде. Однако после окончания проекта он вернулся к старым привычкам вновь.

Как рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов, у инсульта есть два вида — геморрагический и ишемический. Причиной первого могут стать врождённые аневризмы.

"Когда физическая нагрузка резко возрастает, может произойти разрыв аневризмы. Также бывает расслоение сосудистой стенки в результате травмы в области шеи — удара или действий мануального специалиста, который резким движением пытался вправить межпозвонковые диски", — пояснил он.

При этом, по словам медика, к возникновению инсульта могут привести вредные привычки, среди которых курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни.