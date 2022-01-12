Названа возможная причина инсульта у телеведущего Михаила Зеленского
Журналист умер минувшей ночью во время отпуска с женой в Доминиканской Республике.
Михаил Зеленский. Фото © ТАСС / Евгений Евгранов
Инсульт у телеведущего Михаила Зеленского мог наступить из-за того, что он в полной мере не следовал рекомендациям врачей. Журналист много работал и вёл не совсем здоровый образ жизни. Медики уже предупреждали его о рисках и советовали полностью изменить свой режим, однако Зеленский не последовал рекомендациям, пишет телеканал "360".
Как уточняется, в молодости у Зеленского во время съёмок телепроекта "Подари себе жизнь" выявили повышенный уровень гемоглобина в крови, гастрит, хронический бронхит. Также медики посчитали, что он много курит, что негативно сказывается на его здоровье — вызывает дефицит кислорода и повышает риск развития тромбоза. На время передачи журналист бросил курить и изменил свой рацион, а также начал ездить на велосипеде. Однако после окончания проекта он вернулся к старым привычкам вновь.
Как рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов, у инсульта есть два вида — геморрагический и ишемический. Причиной первого могут стать врождённые аневризмы.
"Когда физическая нагрузка резко возрастает, может произойти разрыв аневризмы. Также бывает расслоение сосудистой стенки в результате травмы в области шеи — удара или действий мануального специалиста, который резким движением пытался вправить межпозвонковые диски", — пояснил он.
При этом, по словам медика, к возникновению инсульта могут привести вредные привычки, среди которых курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни.
"Такой образ жизни может стать причиной инсульта в довольно молодом возрасте. Сочетание малоподвижного образа жизни, курения, алкоголя, плюс ещё зачастую и отягощённого наследственной склонностью к гипертонической болезни — и инсульт может проявиться достаточно рано", — отметил невролог.
Телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Ему было всего 46 лет. Многочисленные друзья выразили соболезнования его родным и близким. Также коллеги журналиста назвали его смерть страшной потерей для телевидения. Ведущий запомнится им как настоящий профессионал, который всегда в работе выкладывался на 100%. Как уточняется, Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище. Когда его тело доставят на родину, пока не сообщается.
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