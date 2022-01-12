Сообщения о минировании зданий судов в Туле оказались ложными
Из-за угроз людей массово эвакуировали, в том числе из судебных учреждений.
Информация о минировании в Туле нескольких зданий, в том числе областного и арбитражного судов, не подтвердилась. Об этом рассказали в УМВД РФ по области, пишет "Тульская служба новостей".
Из-за угроз о минировании из зданий эвакуировали посетителей и сотрудников. На место сразу же прибыли сотрудники силовых структур и кинологические службы. После тщательной проверки всем разрешили вернуться в здания.
Как ранее сообщал Лайф, за сегодняшний день из-за ложных сообщений о минировании была эвакуирована также 151 школа в Екатеринбурге.
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