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Сообщения о минировании зданий судов в Туле оказались ложными

Из-за угроз людей массово эвакуировали, в том числе из судебных учреждений.

12 января, 18:36
<p>© <a href="https://www.tsn24.ru/sluchai-minirovaniya-zdaniy-v-tule-ne-podtverdilis-umvd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Тульская служба новостей"</a></p>

© "Тульская служба новостей"

Информация о минировании в Туле нескольких зданий, в том числе областного и арбитражного судов, не подтвердилась. Об этом рассказали в УМВД РФ по области, пишет "Тульская служба новостей".

Из-за угроз о минировании из зданий эвакуировали посетителей и сотрудников. На место сразу же прибыли сотрудники силовых структур и кинологические службы. После тщательной проверки всем разрешили вернуться в здания.

Мэр Екатеринбурга допустил, что угрозы о "минировании" школ могли поступать из-за рубежа

Мэр Екатеринбурга допустил, что угрозы о "минировании" школ могли поступать из-за рубежа

Как ранее сообщал Лайф, за сегодняшний день из-за ложных сообщений о минировании была эвакуирована также 151 школа в Екатеринбурге.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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