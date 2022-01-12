Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь с поклонниками

У актрисы Александры Яковлевой рак груди четвёртой степени, она перестала выходить на связь со своими поклонниками. Последняя запись в аккаунте артистки в "Инстаграме" была опубликована в сентябре 2021 года. В прошлом году Яковлева принимала участие в выборах в Калининграде, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти в областную думу. Публикация посвящена именно этому событию.

"Я не расстраиваюсь, что проиграла. Не звоните мерзкими голосами. Не жалейте. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели... Моя команда обрела колоссальный опыт. Больше таких ошибок не повторим. Конечно, очень обидно, что родной, любимый город не пришёл на выборы. Явка очень низкая. Что же вы!?" — написала Яковлева в своём посте.

А за несколько месяцев до этого актриса выкладывала фотографию со своей коллегой по цеху Светланой Пермяковой. Ещё тогда аудитория артистки забеспокоилась о её состоянии. По словам поклонников, Яковлева настолько похудела, что у неё осунулось лицо и начали выделяться скулы и подбородок.

При этом общение актрисы со своими поклонниками в комментариях завершилось около девяти недель назад. Тогда она написала, что не очень хорошо себя чувствует и находится в онкологическом центре.

Скриншот © Instagram / yakovlevaleksandra