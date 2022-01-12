Россия на переговорах с НАТО обозначила контрмеры для защиты своей безопасности
По словам представителя МИД, у нас есть весь набор военно-технических мер, которые мы готовы применять.
Фото © Shutterstock
Россия обозначила НАТО контрмеры, которые она примет в случае угрозы своей безопасности. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
"У нас есть весь набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств", — указал он.
Грушко при этом отметил, что фундаментальные различия в подходах России и НАТО к обеспечению европейской безопасности не позволили в ходе переговоров в Женеве принять конкретное решение в отношении алгоритма дальнейших действий.
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Лента новостей
Замглавы МИД Грушко: Чехия знает, что нужно сделать для выхода из списка недружественных стран
сегодня в 17:40
Грушко: Мораторий на размещение РСМД в Европе в интересах всех в регионе
сегодня в 17:39
Политолог Шатилов: Втягивая Россию в дискуссии, НАТО выигрывает время для экспансии на Украину
сегодня в 17:31
Комментариев: 0