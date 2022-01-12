Россия на переговорах с НАТО обозначила контрмеры для защиты своей безопасности

Россия обозначила НАТО контрмеры, которые она примет в случае угрозы своей безопасности. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

"У нас есть весь набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств", — указал он.