Грушко: Мораторий на размещение РСМД в Европе в интересах всех в регионе
Замминистра отметил, что позиция Москвы была отражена в предложении Путина после решения США выйти из ДРСМД.
Александр Грушко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что предложение Москвы о введении государствами Запада встречного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе отвечает интересам всех стран региона. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН).
"Наша позиция была отражена в предложении президента РФ [Владимира Путина] после решения США выйти из ДРСМД о введении моратория на размещение ракет такого типа в Европе. Мы глубоко убеждены, что это в интересах всех стран, не только России, но и европейских государств", — сказал Грушко.
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал непростыми прошедшие переговоры.
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