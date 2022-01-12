Грушко: Мораторий на размещение РСМД в Европе в интересах всех в регионе

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что предложение Москвы о введении государствами Запада встречного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе отвечает интересам всех стран региона. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН).

"Наша позиция была отражена в предложении президента РФ [Владимира Путина] после решения США выйти из ДРСМД о введении моратория на размещение ракет такого типа в Европе. Мы глубоко убеждены, что это в интересах всех стран, не только России, но и европейских государств", — сказал Грушко.