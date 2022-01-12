Политолог Шатилов: Втягивая Россию в дискуссии, НАТО выигрывает время для экспансии на Украину
По словам собеседника Лайфа, своим сегодняшним заявлением генсек альянса признал нашу страну врагом. Дальнейшее продолжение переговоров, скорее всего, может оказаться под угрозой, считает эксперт.
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Отказ Йенса Столтенберга предоставить России гарантии невступления Украины в альянс можно расценивать как открытое признание того, что НАТО уже не просто стремится к определённой экспансии в российскую зону влияния, а создаёт угрозу у границ нашей страны. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Шатилов.
"Это признание, что Россия для них — враг и что НАТО в принципе ориентировано на фактически победу над Российской Федерацией как минимум, а может быть, и более того", — рассуждает политолог.
По словам Шатилова, вступление Украины в НАТО создаёт кардинальную угрозу национальной безопасности РФ. Даже если на территории Незалежной не будет расположено ядерное оружие, то в любом случае наличие военных баз и вооружений — это "постоянный дамоклов меч, висящий над нашей головой".
"Я думаю, что Запад пытается сохранить своё лицо перед союзниками, недооценивая то обстоятельство, что России отступать некуда. Такого рода упёртость западных партнёров может спровоцировать очень серьёзные последствия. Конечно, ещё некоторое время можно вести переговоры с Западом, но если он будет занимать такие абсолютно непримиримые и недоговороспособные позиции, тут уже России нужно будет задуматься о целесообразности таких переговоров. Тем более что, стремясь втянуть Россию в долгосрочное обсуждение, Запад накачивает Украину вооружениями и частными военными компаниями, тем самым фактически выигрывая время для дальнейшей экспансии на Украину", — убеждён собеседник Лайфа.
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
По итогам переговоров НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО". При этом альянс призвал Москву к уважению суверенитета и территориальной целостности всех соседей и предупредил, что в случае эскалации на Украине он может усилить своё присутствие на территории восточных союзников.
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