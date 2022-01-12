Политолог Шатилов: Втягивая Россию в дискуссии, НАТО выигрывает время для экспансии на Украину

Отказ Йенса Столтенберга предоставить России гарантии невступления Украины в альянс можно расценивать как открытое признание того, что НАТО уже не просто стремится к определённой экспансии в российскую зону влияния, а создаёт угрозу у границ нашей страны. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Шатилов.

"Это признание, что Россия для них — враг и что НАТО в принципе ориентировано на фактически победу над Российской Федерацией как минимум, а может быть, и более того", — рассуждает политолог.

По словам Шатилова, вступление Украины в НАТО создаёт кардинальную угрозу национальной безопасности РФ. Даже если на территории Незалежной не будет расположено ядерное оружие, то в любом случае наличие военных баз и вооружений — это "постоянный дамоклов меч, висящий над нашей головой".

"Я думаю, что Запад пытается сохранить своё лицо перед союзниками, недооценивая то обстоятельство, что России отступать некуда. Такого рода упёртость западных партнёров может спровоцировать очень серьёзные последствия. Конечно, ещё некоторое время можно вести переговоры с Западом, но если он будет занимать такие абсолютно непримиримые и недоговороспособные позиции, тут уже России нужно будет задуматься о целесообразности таких переговоров. Тем более что, стремясь втянуть Россию в долгосрочное обсуждение, Запад накачивает Украину вооружениями и частными военными компаниями, тем самым фактически выигрывая время для дальнейшей экспансии на Украину", — убеждён собеседник Лайфа.