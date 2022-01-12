На Украине запретили ввоз ещё трёх российских книг для детей

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз из России трёх детских книг. Причиной стали иллюстрации, в которых используется символика РФ, её силовых и военных структур.

"Отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции", — говорится в сообщении комитета.

Как уточняется, книги российского издательства "Издательский дом "Проф-пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)" рассчитаны на маленьких детей. Госкомтелерадио посчитал, что они имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика "государства-агрессора", коммунистического режима и его силовых и военных структур.