На Украине запретили ввоз ещё трёх российских книг для детей
Это "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)".
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Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз из России трёх детских книг. Причиной стали иллюстрации, в которых используется символика РФ, её силовых и военных структур.
"Отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции", — говорится в сообщении комитета.
Как уточняется, книги российского издательства "Издательский дом "Проф-пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)" рассчитаны на маленьких детей. Госкомтелерадио посчитал, что они имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика "государства-агрессора", коммунистического режима и его силовых и военных структур.
А ранее Посольство Украины потребовало от власти Испании отозвать учебники с российским Крымом. Также в дипмиссии поблагодарили гражданина Незалежной, сообщившего о книгах, за "бдительность и заботу о национальных интересах".
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