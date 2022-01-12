Минобороны: НАТО игнорирует предложенные Россией меры по деэскалации обстановки

Москва неоднократно предлагала НАТО предпринять меры по деэскалации обстановки, однако инициативы были проигнорированы, заявили в Минобороны РФ по итогам заседания Совета Россия – НАТО. Там отметили, что на переговорах замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин привёл российские оценки текущего состояния в сфере евробезопасности.