Минобороны: НАТО игнорирует предложенные Россией меры по деэскалации обстановки
В ведомстве отметили, что это создаёт предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, а также подрывает основы безопасности.
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Москва неоднократно предлагала НАТО предпринять меры по деэскалации обстановки, однако инициативы были проигнорированы, заявили в Минобороны РФ по итогам заседания Совета Россия – НАТО. Там отметили, что на переговорах замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин привёл российские оценки текущего состояния в сфере евробезопасности.
"Было указано, что российская сторона неоднократно предлагала альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создаёт предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", — констатировали в МО.
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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