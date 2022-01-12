Грушко рассказал о колоссальных тратах НАТО на сдерживание России
Этот факт разрушающе действует на любые попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах, считает дипломат.
Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
НАТО тратит огромные средства и ресурсы для сдерживания России и называет это первоочередной задачей своей политики. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя итоги заседания Совета Россия – НАТО.
"Во главу угла натовской политики и военного строительства ставятся задачи сдерживания России. Под это выделяются колоссальные ресурсы. Не скрывается, что это главное предназначение альянса. И сам по себе этот факт разрушающе действует на любые попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", — пояснил он на пресс-конференции.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал непростыми прошедшие сегодня в Бельгии переговоры по гарантиям безопасности с РФ. Он озвучил темы обсуждения, среди которых были вступление Украины в альянс, взаимное ограничение вооружений и взаимное возобновление работы миссий в Москве и Брюсселе.
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