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Грушко рассказал о колоссальных тратах НАТО на сдерживание России

Этот факт разрушающе действует на любые попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах, считает дипломат.

12 января, 17:04
<p>Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

НАТО тратит огромные средства и ресурсы для сдерживания России и называет это первоочередной задачей своей политики. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя итоги заседания Совета Россия – НАТО.

"Во главу угла натовской политики и военного строительства ставятся задачи сдерживания России. Под это выделяются колоссальные ресурсы. Не скрывается, что это главное предназначение альянса. И сам по себе этот факт разрушающе действует на любые попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", пояснил он на пресс-конференции.

Замглавы МИД Грушко: Расширение НАТО создаёт неприемлемые риски, которым Россия будет противостоять

Замглавы МИД Грушко: Расширение НАТО создаёт неприемлемые риски, которым Россия будет противостоять

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал непростыми прошедшие сегодня в Бельгии переговоры по гарантиям безопасности с РФ. Он озвучил темы обсуждения, среди которых были вступление Украины в альянс, взаимное ограничение вооружений и взаимное возобновление работы миссий в Москве и Брюсселе.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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