Грушко рассказал о колоссальных тратах НАТО на сдерживание России

НАТО тратит огромные средства и ресурсы для сдерживания России и называет это первоочередной задачей своей политики. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя итоги заседания Совета Россия – НАТО.

"Во главу угла натовской политики и военного строительства ставятся задачи сдерживания России. Под это выделяются колоссальные ресурсы. Не скрывается, что это главное предназначение альянса. И сам по себе этот факт разрушающе действует на любые попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", — пояснил он на пресс-конференции.