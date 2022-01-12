Глава ВОЗ Гебреисус: Необходимо включать беременных в испытания вакцин от ковида

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о необходимости включать беременных женщин в клинические испытания лекарств и вакцин от коронавируса.

Он отметил, что беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения ковидом, однако если заражаются, то попадают в группу повышенного риска течения болезни в тяжёлой форме.

"Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин", — сказал Гебреисус на брифинге.

Он также добавил, что случаи передачи ковида в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса.