Глава ВОЗ Гебреисус: Необходимо включать беременных в испытания вакцин от ковида
Он отметил, что случаи передачи ковида в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о необходимости включать беременных женщин в клинические испытания лекарств и вакцин от коронавируса.
Он отметил, что беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения ковидом, однако если заражаются, то попадают в группу повышенного риска течения болезни в тяжёлой форме.
"Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин", — сказал Гебреисус на брифинге.
Он также добавил, что случаи передачи ковида в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса.
Ранее врачи Ирина Филатова и Владимир Серов предупредили беременных о последствиях ковида и призвали привиться. По словам специалистов, беременность сама по себе представляет своеобразную форму воспалительного процесса в организме женщины, а инфекция уже наслаивается на группу риска.
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